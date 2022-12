Amichevoli, Monza-Torino in diretta esclusiva su Italia 1

© Getty Images

Il Monza sfiderà il Torino in amichevole al Brianteo di Monza, mercoledì 28 dicembre alle 16 in diretta esclusiva su Italia 1. Continuano le amichevoli dei brianzoli in vista della ripresa del campionato. Dopo aver sfidato il Lugano e il Lione, è il turno del Torino di Juric e il match servirà per capire lo stato di forma delle due squadre dopo la sosta per il Mondiale. Il 4 gennaio il Monza di Berlusconi giocherà in casa della Fiorentina, mentre il Torino ospiterà il Verona.