Comincia non proprio bene la stagione agonistica dell'Ajax che, nella seconda amichevole precampionato, è stato sconfitto dai greci del Panathinaikos Atene per 2-1. I Lancieri si sono arresi alla doppietta di Federico Macheda. Inutile, fra i due gol dell'attaccante italiano, la rete del momentaneo pareggio firmata da Donny Van de Beek. Sabato l'Ajax sarà impegnato contro il PSV Eindhoven nella prima sfida ufficiale della nuova stagione che metterà in palio la Supercoppa d'Olanda,