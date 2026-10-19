Torna il C Gold award, dal 26 ottobre al via sondaggio nazionale

19 Ott 2026 - 10:00
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Sessanta squadre, 600 calciatori e un'intera categoria coinvolta in un unico sondaggio nazionale. Il C Gold Award torna per la sua terza edizione, con l'obiettivo di dare visibilità ai protagonisti della Serie C e valorizzare il legame tra calciatori, club e comunità di tifosi. L'iniziativa, ideata e promossa da Affidabile.org, prenderà il via lunedì 26 ottobre 2026. Il progetto coinvolgerà ancora una volta i tifosi, in un percorso che attraverserà tutti e tre i gironi, fino alla finale nazionale in programma a gennaio 2027. Il regolamento completo, il calendario e tutti gli aggiornamenti dell'edizione 2026 sono disponibili sulla pagina ufficiale del C Gold Award.

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