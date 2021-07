Amichevoli: la Fiorentina di Italiano ne fa sette, dilaga anche la Lazio  

PRIME USCITE

All’esordio stagionale i viola superano 7-1 i tedeschi dell’Ostermünchen, mentre i biancocelesti vincono 11-0 contro il Fiori Barp Sospirolo

Prima prova convincente per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano: i viola battono 7-1 i tedeschi dell’Ostermünchen grazie alle reti di Milenkovic, Bonaventura e Duncan nel primo tempo e di Ranieri (splendida rovesciata), Saponara e Benassi (doppietta) nella ripresa. Bene anche la Lazio di Sarri: 11-0 al Fiori Barp Sospirolo con gol di Felipe Anderson, Luis Alberto (tripletta), Caicedo (due gol), Hysaj (applaudito dai tifosi), Marusic, Akpa Akpro e Muriqi due volte.

Buon esordio stagionale per Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ad appena tre settimane dall’inizio dell’avventura come tecnico del club, nella prima amichevole estiva presso il ritiro di Moena i viola superano con un netto 7-1 i tedeschi dell’Ostermünchen. Ad aprire le danze è Milenkovic dopo appena sette minuti, poi Bonaventura al 12’ e Duncan al 23’ chiudono già la pratica nel primo tempo. La Fiorentina cala il poker in avvio di ripresa con la splendida rovesciata del giovane difensore Under 21 Luca Ranieri, a cui fanno seguito le reti di Saponara (59’) e Benassi (64’), quest’ultimo servito da un ritrovato Kokorin, la scorsa stagione oggetto del mistero della squadra viola complice anche una serie di infortuni. A nulla vale al 76’ il gol su rigore di Schiedermeier per i tedeschi: passano infatti solo cinque minuti e ancora Benassi chiude definitamente la pratica. Prossimo impegno per la Fiorentina domenica 25 luglio alle 17 contro la Polisportiva C4 ASD.

Se i viola sono andati a segno sette volte, ancora meglio riesce a fare la Lazio di Sarri: 11-0 al Fiori Barp Sospirolo ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti si confermano quindi macchina da gol anche nella seconda amichevole estiva dopo il 10-0 alla Top 11 Radio Club: il primo tempo si conclude con un parziale di 7-0 con la rete di Felipe Anderson al 7’, la tripletta di Luis Alberto al 18’, 38’ e 45’, la doppietta di Caicedo tra il 34’ e il 41’ e in mezzo la firma di Hysaj al 36’. Il difensore ha ricevuto l'abbraccio dei compagni e l'applauso del pubblico: il miglior modo per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni. Il secondo tempo è puro allenamento, Sarri rivoluziona totalmente gli 11 in campo e la Lazio prima amministra e poi chiude i conti con Marusic (65’), Akpa Akpro (72’) e Muriqi (due gol al 79’ e 85’). La squadra biancoceleste torna in campo il 23 luglio contro la Triestina.