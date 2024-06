Amichevoli internazionali: Inghilterra-Bosnia e Germania-Grecia sul 20 e in streaming

© Getty Images

Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset. Dopo la fine dei campionati e delle coppe europee è tempo degli Europei che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Per testare il proprio stato di forma l’Inghilterra, finalista dell’ultima edizione, e i padroni di casa della Germania sfideranno in due gare amichevoli la Bosnia e la Grecia. Sul 20, la rete tematica diretta da Marco Costa, si parte lunedì 3 giugno con Inghilterra-Bosnia in diretta alle 20.45 e si orosegue poi venerdì 7 giugno con Germania-Grecia, sempre alle ore 20.45. Tutti i match sono visibili anche in live streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity.