Amichevoli, Arsenal-Como 1-1: Baturina risponde a Lewis Kelly. Poi vittoria Gunners ai rigori

Il Como offre una grande prestazione a dieci giorni dal debutto in campionato con l'Udinese. La formazione del grande ex Fabregas strappa l'1-1 nei tempi regolamentari all'Arsenal campione d'Inghilterra, e il tutto all'Emirates. La partita inizia equilibrata e con una squadra, quella lariana, propositiva, anche se i Gunners si rendono più pericolosi. Dopo il cooling break, Arteta fa subito due cambi inserendo Gyokeres e Vieira e togliendo Gabriel Jesus ed Eze. Appena si torna in campo, Butez fa la frittata: sbaglia il lancio e serve Lewis-Skelly, che con il sinistro lo batte e firma l'1-0 al 31'. L'autore del vantaggio va anche vicino al raddoppio prima dell'intervallo, ma la sua conclusione su assist di Dowman finisce di poco alta. A sorpresa, però, al 43' arriva il pareggio con un capolavoro di Baturina, che dalla sinistra va via in mezzo a due e poi con un potente destro sotto la traversa batte Kepa: 1-1 all'intervallo.



Nonostante i cambi nella ripresa (dentro Odegaard, Raya e Bruno Guimaraes, oltre a Merino, Madueke, Calafiori e Havertz per i Gunners, Caqueret, Smolcic, Jesus Rodriguez e Morata per la formazione di Fabregas), il risultato resta sull'1-1 e così si va ai rigori. Per la formazione di Arteta sbaglia solo Madueke, mentre Smolcic e Morata tradiscono il Como. Tzolis, uno dei subentrati, blinda il 5-4 dopo i tiri dal dischetto per i Gunners. I campioni d'Inghilterra si avvicinano con un successo al Community Shield con il City di Maresca di domenica 16 agosto, mentre Fabregas sfiderà anche il Liverpool prima dell'esordio in campionato di sabato 22.