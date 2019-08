Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Krzysztof Piatek in un'intervista a Qs: "Quella rossonera è una maglia diversa dalle altre, così come San Siro: servono personalità a sfacciataggine. Piatek ha pochi anni di grande calcio alle spalle: è un buonissimo realizzatore con ampi margini di miglioramento".