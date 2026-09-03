Ambrosini ospite al card show "Collect IT" di Milano

Il fenomeno delle carte collezionabili non accenna a fermarsi e continua la sua travolgente crescita in Italia, spinto anche da appuntamenti di portata nazionale capaci di unire l'intera community. Dopo aver consolidato la propria presenza sul territorio lombardo con le prime due edizioni e aver raddoppiato le date per il 2026 — con il debutto da tutto esaurito a Roma la scorsa primavera — Collect IT torna a Milano. Il primo card show italiano, organizzato da CardsGuru, si prepara così per la sua terza tappa milanese, la più grande e ambiziosa di sempre.



Per accogliere la vastissima community di collezionisti e stare al passo con la crescita dell'evento, la manifestazione si sposta per la prima volta in una venue d’eccezione: l’Unipol Forum di Assago. L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle 19:00. Ad aprire la manifestazione sarà la consueta e attesissima Trade Night, in programma venerdì 18 settembre dalle 18:00 alle 23:00 presso l'Hotel H2C Assago: un momento informale per scambiare le proprie carte, sbustare e condividere la passione per il collezionismo alla vigilia dello show.



Il cuore sportivo dell'evento vedrà la straordinaria partecipazione di una leggenda del calcio italiano: Massimo Ambrosini. L’ex centrocampista e capitano del Milan incontrerà i fan per uno speciale Meet&Greet direttamente presso lo stand Panini, dove verrà distribuita un'esclusiva carta in edizione limitata a lui dedicata e realizzata appositamente per l’evento da Loris De Marco "Plorium” celebre fumettista e disegnatore italiano. La card, declinata in 5 versioni con differenti tirature, sarà ottenibile unicamente tramite l'acquisto del biglietto per il Meet&Greet. Inoltre, il giorno dell'evento, tutti i partecipanti che hanno acquistato questo ticket avranno la straordinaria opportunità di vincere la rarissima card 1/1 tramite un'estrazione dedicata.



Con uno spazio espositivo che supera i 3.000 metri quadrati e oltre 200 tavoli allestiti, l’edizione di settembre di Collect IT si preannuncia come la più imponente di sempre, registrando un incremento del 487% in due anni rispetto ai 46 tavoli della prima edizione. A guidare la manifestazione in qualità di Name Sponsor sarà Il Covo del Nerd, affiancato dai Gold Sponsor Vault X — punto di riferimento per accessori e custodia dei prodotti — CGC, colosso mondiale nella valutazione e gradazione delle carte e TILT - piattaforma di live commerce basata su video in diretta e intelligenza artificiale per aste e vendite in tempo reale. Ricchissimo anche il parterre di espositori e brand di rilievo presenti in fiera, tra cui spiccano la storica Panini, l'associazione "Figurine Forever" e grandi realtà internazionali come Dave & Adam’s. Proprio quest'ultima prenderà parte all'evento come Gold Sponsor e, in occasione di Collect IT, farà la sua prima apparizione assoluta in Italia con il nuovo nome di Card Culture by Lewis Hamilton.



Ampio spazio sarà dedicato anche al collezionismo fantasy e ai TCG più amati, a partire da Pokémon, Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh!, con un focus speciale sulla ricchissima Artist Alley - powered by Vault X - che quest'anno sarà interamente dedicata al magico universo di Disney Lorcana. Gli appassionati potranno incontrare dal vivo alcuni tra i più apprezzati illustratori del gioco per sessioni di autografi e sketch personalizzati. Tra i talenti già confermati figurano Veronica Di Lorenzo, Livio Cacciatore, Federico Maria Cugliari, Gianluca Barone, Matteo Marzocco, Giacomo Boni e Leonardo Giammichele e Rob Di Salvo.



Tra acquisti, scambi tra collezionisti e l'opportunità di incontrare campioni dello sport e grandi artisti, Collect IT si conferma l'appuntamento imperdibile per la community e per chiunque desideri scovare il pezzo mancante della propria collezione. L’appuntamento è per sabato 19 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago (MI).