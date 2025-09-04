Ambrosini dubbioso sul Milan: "Poteva comprare Leoni"

L'ex calciatore del Milan, ora opinionista, ha esternato qualche perplessità sulla gestione del mercato rossonero: "Il Milan ha venduto Thiaw a 42 milioni, perché non reinvestirli per un acquisto come Leoni? Il Liverpool lo ha pagato 35 milioni. Sarebbe stato un colpo utile a infiammare l'ambiente, si tratta di un ragazzo italiano, di prospettiva e potenzialmente molto forte. Nel calcio si parla e Andrea Pirlo mi parlò bene di Leoni al secondo giorno di allenamenti, le sue qualità mi sono state poi confermate da tante altre persone".