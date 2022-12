Allenatore dell'anno IFFHS: c'è Spalletti tra i candidati, escluso Pioli

© Getty Images

Ci sono Carlo Ancelotti, campione d'Europa in carica e José Mourinho, vincitore della Conference. Ci sono Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, e Pep Guardiola del Manchester City. Sono alcuni dei candidati dell'IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), l'organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, per il premio di allenatore dell'anno che nel 2021 fu assegnato a Jurgen Klopp. A destare qualche stupore è piuttosto l'assenza di Stefano Pioli nonostante la vittoria dello scudetto con il Milan, ma tant'è, le scelte sono fatte.