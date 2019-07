Allegri premiato a Livorno: "Mi sto godendo il mare. Calcio? Ora solo chiacchiere "

19/07/2019

Al momento Allegri non è tra i protagonisti della nuova Serie A: "Il calcio visto da fuori? Non ho visto niente finora. Ho staccato completamente. Quando riprenderà il campionato si potrà iniziare a parlare di calcio vero. Per ora sono solo chiacchiere". Sulla Juve il tecnico taglia corto: "Sono stati 5 anni meravigliosi" (Era stato il suo mentore Giovanni Galeone a sottolineare che Max si era sentito tradito dalla Signora e da Andrea Agnelli). C'è spazio forse solo per un riferimento implicito all'addio a Madama quando, secondo quanto scrive La Nazione, Allegri aggiunge: "Sono fortunato perché sono livornese e so sdrammatizzare, dunque nei momenti di grande pressione ho saputo alleggerire la tensione".