Allegri-Milan, per ora ritorno al passato: ha visto Monza-Parma con Galliani

C'era anche Massimiliano Allegri all'U-Power Stadium di Monza per la gara di campionato tra i padroni di casa e il Parma. L'ex tecnico della Juve ha assistito alla sfida accanto all'ad dei brianzoli Adriano Galliani: i due hanno lavorato insieme al Milan. E proprio il nome di Allegri viene accostato alla panchina rossonera per il dopo Conceiçao. Per il livornese si tratterebbe di un ritorno dopo il ciclo dall'estate 2010 a gennaio 2014, che ha portato uno scudetto nella stagione 2010/2011 e una supercoppa italiana.