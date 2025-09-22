Logo SportMediaset
Albertini: "Con Modric il Milan è da scudetto"

22 Set 2025 - 16:30
© ansa

© ansa

Le tre vittorie consecutive dopo la sconfitta contro la Cremonese ha esaltato il Milan e i suoi tifosi che iniziano a sognare in grande. Fra coloro che pensano come i rossoneri possano giocarsi il titolo c'è anche Demetrio Albertini che ne ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Milan non può, ma deve lottare per lo scudetto. Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l'anno dopo cosa ti manca. La gestione dei momenti durante la stagione è un'incognita per tutti, ma queste prime giornate di campionato hanno fatto capire che il Diavolo può stare in alto - ha spiegato Albertini -. Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. Solo un grande campione che gioca in quel ruolo riesce a far rendere i compagni di più rispetto alle aspettative. Con Luka tutto è più semplice. Sia per i giovani sia per i nuovi. Modric non deve rincorrere gli avversari, ma dare un senso alla manovra. Ha bisogno di mezzali che si facciano trovare e lui detta il passaggio. Non puoi chiedergli la tenuta fisica di un ventenne o di correre per 90 minuti. Con quei piedi però fa la differenza".

18:00
Como, Fabregas alla squadra: "Dovete essere coraggiosi, vedo cose buone"
17:55
"LegaZy": Ibrahimovic mostra la sua ricca sala trofei sui social
17:40
Pallone d'Oro, Rodri: "Il mio successore? Mi piacerebbe un altro spagnolo"
17:22
Questore Massucci: "Derby di Roma in notturna? Sicurezza prima di tutto"
17:21
San Siro, Sala: "Non dico più niente, sono sfinito. Euro 2032? Possibile che Milano non ci sarà"