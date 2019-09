Dopo il 6-1 al Mainz, David Alaba ha parlato alla stampa tedesca: "Abbiamo avuto un brutto approccio nei primi 20 minuti, poi ci siamo ripresi soprattutto dopo l'intervallo. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, in allenamento si vede come tutti si impegnino al massimo e poi se lo fai anche in campo è fantastico".