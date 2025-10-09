Logo SportMediaset
Calcio

Al-Khelaifi: "Troppi conflitti nel mondo, nel calcio non servono'

09 Ott 2025 - 17:37
© Getty Images

 "Oggi siamo qui per il calcio che non è uno scherzo, è passione, amore. Siamo qui per costruire dei ponti. Ci sono conflitti in tutto il mondo, ce ne sono anche troppi e non ne abbiamo bisogno nel nostro sport". Lo ha detto il presidente dell'EFC, Nasser Al-Khelaifi, durante l'assemblea EFC in corso a Roma. "Ieri qui c'è stato un ospite speciale - ha aggiunto -, era presente il presidente del Barcellona, perché a volte gli amici possono non essere d'accordo con noi, ma poi si trova una soluzione. Voglio ringraziarlo per esser tornato in famiglia". Il riferimento è al fatto che Laporta, n.1 del club blaugrana, è tornato a presenziare a un'assemblea EFC dopo che ne era uscito per appoggiare il progetto Superlega. "Siamo qui per servirvi - dice Al Khelaifi in conclusione -. Guardando al futuro non dobbiamo avere paura dei cambiamenti. Abbiamo cambiato i formati di Champions ed Europa League, ma oggi possiamo dire che è il più grande successo conquistato. Ma cosa vogliamo ora? Continuare a crescere, vogliamo arrivare a mille club al nostro interno (oggi sono 830, ndr). Voglio poi ringraziare una persona in particolare, Dan Friedkin, senza di te questa assemblea non sarebbe stata così". 

19:04
Al-Khelaifi: "Mondiali d'inverno? Non avere paura del cambiamento"
18:16
Under 21, Baldini: "I miei giovani sono già adulti"
18:02
Serie A, Pulisic miglior giocatore mese di settembre
17:48
Esordio ok per Cannavaro, Uzbekistan batte Kuwait 2-0 in amichevole
17:37
Al-Khelaifi: "Troppi conflitti nel mondo, nel calcio non servono'