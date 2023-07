L'Aia punisce Serra dopo il caso Mourinho: fischietto di Torino verso la dismissione

LA DECISIONE

Il fischietto piemontese sarà dismesso dal ruolo, l'annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni

© Getty Images Marco Serra paga caro l'episodio con José Mourinho in Cremonese-Roma, col fischietto piemontese che può considerare al capolinea la sua esperienza nel mondo arbitrale. Secondo quanto trapela, infatti, il fischietto della sezione di Torino dovrebbe essere dismesso dal ruolo a partire dal prossimo 3 luglio, giorno in cui l'Aia comunicherà i nuovi organici in vista della stagione 2023/24. Ad avere un peso non di poco conto sulla decisione dell'Associazione non ci sarebbe soltanto l'episodio di per sé, ma l'atteggiamento avuto dall'arbitro successivamente, sia all'interno del gruppo arbitrale sia all'esterno.

Dopo il caos con lo Special One, infatti, il fischietto piemontese avrebbe avuto un atteggiamento che non è piaciuto affatto all'Aia, che tra i componenti di ogni organico tende a creare armonia familiare e collaborazione massima. Cosa che invece Serra non avrebbe mantenuto, con un comportamento che non è stato gradito. La dismissione, dunque, arriverebbe per motivi "disciplinari", anche se l'ufficialità e le motivazioni verranno rese note soltanto nei prossimi giorni quando l'Associazione comunicherà quali arbitri resteranno a disposizione di Rocchi e quali, tra motivi disciplinari, tecnici e limiti d'età saranno costretti a salutare la CAN. Quello di Serra, che per settimane ha portato avanti la querelle con Mourinho con tanto di deferimento, è però il nome che fa più rumore.

NON SOLO SERRA - Ma Marco Serra non sarà l'unico a salutare i campi di Serie A e Serie B. In organico, infatti, Rocchi non avrà più i due top Irrati e Valeri, dimissionari anche per limiti d'età e pronti ad affrontare una nuova avventura all'interno dell'Aia, ma anche quei fischietti che si sono posizionati nei bassi fondi delle classifiche frutto delle valutazioni tecniche degli osservatori. Tra questi ci sarebbero quindi Miele, Meraviglia, Gariglio e Paterna. Salvi invece Gualtieri, Rutella e Perenzoni, che godono dell'immunità dei primi anni. A essere promossi Di Marco, Bonacina, Collu, Tremolada e Monaldi.