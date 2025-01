Agroppi: Antognoni, Nassi, Cereser a camera ardente a Piombino

Tanti personaggi del calcio hanno sfilato insieme con amici, conoscenti, tifosi, concittadini che oggi hanno salutato Aldo Agroppi nella camera ardente allestita nella sala della Pubblica Assistenza di Piombino. Tra questi, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, l'ex ds viola. piombinese pure lui, Claudio Nassi, un granata doc come Angelo Cereser amico da una vita, Beppe Iachini anche lui come Agroppi con trascorsi sulla panchina della Fiorentina. Molta commozione, tanto affetto e un costante andirivieni di persone sono sentimenti e circostanze che hanno omaggiato Agroppi a Piombino. La sua scomparsa è compianta anche a Firenze dove sui social e nei ritrovi degli sportivi i tifosi lo ricordano per la sua competenza e anche per la sua capacità critica che tante polemiche aveva suscitato nel mondo del calcio. I funerali sono previsti domani nella chiesa di Sant'Antimo, nel centro di Piombino alle ore 9,15.