In occasione della gara di domani a Bergamo contro l'Atalanta, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, la Lazio "indosserà la fascia al braccio in segno di lutto per commemorare la scomparsa dell'amata Suor Paola". Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club biancoceleste.