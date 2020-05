Addio Gigi Simoni, Moratti: "Gli impedirono di vincere lo scudetto"

IL CORDOGLIO

"È stato un grande protagonista della storia dell'Inter: ha vinto una coppa europea molto importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato". Massimo Moratti ricorda così al telefono con l'ANSA la figura di Gigi Simoni "tecnico gentiluomo verso il quale - aggiunge l'ex presidente nerazzurro -, provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso". Addio Simoni, il cordoglio delle squadre



















Lo stesso dolore che hanno provato tutti quelli che conoscevano l'ex tecnico. Sono tantissimi infatti i messaggi di cordoglio sui social network: dal Genoa alla Lazio fino a Napoli, Pescara e naturalemente l'Inter.

INTER: "DATA NON CASUALE"

"Ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una data non casuale, la data più interista di tutte". Inizia così la nota con cui l'Inter ricorda Gigi Simoni, scomparso oggi all'età di 81 anni. "Di Gigi Simoni - si legge - ricordiamo e ci mancherà tutto. Il suo essere signore, innanzitutto. Un modo di vivere, la vita e il calcio, mai sopra le righe. Anche il suo calcio era così: umile ma funzionale, capace di far fruttare al meglio ciò che aveva a disposizione". "Sulla panchina nerazzurra - ricorda l'Inter - arrivò nel 1997, assieme al Fenomeno, Ronaldo. Un binomio, quello Simoni-Ronaldo, che resterà per sempre nel cuore di tutti, non solo degli interisti. Un rapporto paterno, la benevolenza nei confronti di un calciatore speciale. 'Ho imparato più io da lui che lui da me, in quella stagione', amava raccontare Simoni. Una frase che spiega tanto, della persona che è stata". "Ha incarnato l'interismo più genuino. Il 6 maggio 1998 disegnò il suo capolavoro da allenatore. Imbrigliò una grande Lazio e non le diede scampo. Al Parco dei Principi Zamorano, Zanetti e Ronaldo regalarono all'Inter la terza Coppa Uefa in una notte dolcissima e magica", prosegue la nota. "Il mondo del calcio - sottolinea il club - perde un bravo allenatore e una persona meravigliosa. Nella sua carriera da calciatore vinse una Coppa Italia con il Napoli e la Serie B con il Genoa. In panchina alzò, oltre alla Coppa Uefa con l'Inter, la Coppa Anglo-Italiana con la Cremonese e conquistò cinque campionati di Serie B (tre con il Genoa, due con il Pisa). Nel 1998 ricevette la Panchina d'Oro come miglior allenatore italiano. Un riconoscimento doveroso". "Noi lo ricordiamo così, coi suoi capelli bianchi, sulla nostra panchina, mentre con un sorriso si godeva le magie di Ronaldo, circondato dall'orgoglio e dall'affetto dei tifosi dell'Inter", conclude la società nerazzurra. "Ciao Gigi, ci mancherai".

GENOA: "SIMONI UOMO E ALLENATORE MERAVIGLIOSO"

"Addio a Gigi Simoni, uomo e allenatore meraviglioso, indimenticabile giocatore e tecnico del Genoa. Riposa in pace". E' il tweet con cui il Genoa ricorda Gigi Simoni, scomparso all'eta' di 81 anni. Simoni da giocatore vesti' la maglia rossoblu' ad inizio anni 70 e proprio a Genova inizio' la sua carriera da allenatore.

TORINO: "SIMONI UN AMICO, UN AUTENTICO GENTILUOMO"

"Ciao Gigi. Il Toro perde un amico, il calcio piange la scomparsa di un autentico gentiluomo". E' il tweet di cordoglio del club granata per la scomparsa di Gigi Simoni, che vesti' la maglia della squadra da giocatore e la guido' per un breve periodo da allenatore.

MILAN: "ADDOLORATI PER LA SCOMPARSA DI SIMONI"

"Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Gigi Simoni, venuto a mancare all'eta' di 81 anni. A tutti i suoi cari il piu' caloroso abbraccio da tutto il Milan". E' il tweet di cordoglio del club rossonero per la scomparsa del tecnico.

NAPOLI: "DOLORE PER LA SCOMPARASA DEL CARO GIGI"

"Il presidente De Laurentiis e il Napoli si uniscono al dolore della famiglia Simoni per la scomparsa del caro Gigi". E' il tweet di cordoglio del club partenopeo per la scomparsa di Gigi Simoni, ex giocatore e tecnico degli azzurri.

PISA: "UN GIORNO TRISTE PER TUTTI NOI"

"E' un giorno triste per tutti noi". Cosi' il Pisa calcio ricorda l'allenatore Gigi Simoni, scomparso oggi, con una nota sul sito internet del club nella quale esprime il cordoglio alla famiglia. Simoni, scrive la societa' nerazzurra, "era un pezzo importante della nostra storia, un ricordo felice per tutti noi, un professionista di altissimo livello capace per ben due volte di portare il Pisa nel Paradiso del calcio italiano guidando squadre di cui ancora, a distanza di molti anni, riusciamo a snocciolare a memoria l'undici iniziale".

GRAVINA: "GRANDE UOMO, SERIO E APPASSIONATO"

La Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Gigi Simoni, morto oggi all'eta' di 81 anni. "Ci ha lasciati un grande uomo di calcio - il ricordo del presidente Gravina - serio e appassionato. Simoni si e' contraddistinto, in tutte le categorie che ha allenato, per professionalita' e correttezza. "Tecnico gentiluomo, dai toni sempre garbati, ha raggiunto l'apice della carriera guidando l'Inter di Ronaldo, con cui ha sfiorato lo Scudetto per poi vincere nel 1998 la Coppa Uefa", sottolinea la Figc. "Il trofeo, conquistato dopo il successo in una finale tutta italiana con la Lazio, gli permise di essere insignito anche della 'Panchina d'oro'".

LEGA SERIE A: "SIMONI TRA I MISTER PIU' RISPETTATI E AMATI"

"Il mondo del calcio piange la scomparsa di Luigi Simoni, uno degli allenatori piu' rispettati e amati d'Italia, morto oggi all'eta' di 81 anni". Cosi' inizia la nota di cordoglio della Lega Serie A per la scomparsa del tecnico emiliano. "Conosciuto da tutti come 'Gigi', dopo aver appeso gli scarpini al chiodo il tecnico di Crevalcore mosse i primi passi in panchina alla guida del Genoa nel 1975, ottenendo l'anno dopo il suo primo incarico la promozione in Serie A. La consacrazione da allenatore - si legge - risale alla stagione 1997/1998, quando fu scelto da Massimo Moratti per allenare l'Inter, con cui conquisto' la Coppa Uefa a Parigi battendo in finale la Lazio. In totale furono 17 i club guidati da Gigi Simoni in quasi 40 anni di carriera". "La Lega Serie A porge ai familiari le piu' sentite condoglianze per la scomparsa dell'amato Gigi, grande protagonista della storia del calcio italiano", conclude la nota.

LEGA SERIE B: "PIANGIAMO SIMONI"

"Il presidente Mauro Balata e lo staff della Lega B si uniscono al dolore della famiglia di Luigi Simoni e di tutti gli appassionati di calcio che oggi piangono la scomparsa dell'allenatore che piu' di ogni altro ha vinto la Serie B, icona e grande uomo di sport, signore in campo e in panchina". E' quanto si legge in una nota della Lega Serie B, in commento alla scomparsa all'eta' di 81 anni di Gigi Simoni.

GHIRELLI: "NELLE COSE METTEVA CUORE E CORAGGIO"

"Cuore e coraggio. Sono le due parole che esprimono quello che ho trovato in Gigi Simoni." cosi' il presidente di Lega pro Francesco Ghirelli ricorda l'ex tecnico dell'Inter (e di molte altre squadre) scomparso oggi all'eta' di 81 anni. "Il cuore -ha detto Ghirelli- ce lo metteva sempre e sapeva unire il coraggio nell'affrontare le sfide, prima in campo e poi alla scrivania da dirigente. Il calcio dei valori era la sua base e il suo impegno, quello che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Ricordo -ha concluso il presidente di Lega Pro- la sua passione per il calcio e gli occhi che sorridevano quando parlava del pallone. Ha insegnato l'amore per il calcio. A Gigi, uomo di spessore, mi sento di dire grazie per quanto ha dato al calcio".