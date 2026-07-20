Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: è morto a 75 anni, lottava contro il cancro

Addio a Kevin Keegan, il due volte pallone d'oro si è spento a 75 anni: le foto della sua carriera
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L'ex attaccante del Liverpool e non solo vinse due Palloni d'Oro nel 1978 e nel 1979. I Reds: "Leggendario, resterai per sempre nella nostra storia"
Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa: "Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti". Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e ct della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro: "È al quarto stadio, mi stanno curando con un metodo sperimentale".
"Era un marito, padre e nonno amatissimo - prosegue la nota della famiglia -. È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy". Grande protagonista del calcio d'Oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle. Dei Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per quattro anni (dal 2001 al 2005) il Manchester City. Ct dell'Inghilterra dal 1999 al 2000 (da calciatore aveva totalizzato 63 presenze e 21 gol), l'ex attaccante vinse due Palloni d'Oro nel 1978 e nel 1979. Sempre da calciatore Keegan ha vinto di tutto e di più con il Liverpool, ossia tre campionati inglesi, una Coppa d'Inghilterra oltre a una Coppa dei Campioni (1976-1977). Da sottolineare anche i due successi in Coppa Uefa nelle stagioni 1972-1973 e 1975-1976. Con l'Amburgo infine, ha vinto un campionato tedesco.
Pochi minuti dopo la nota della famiglia, anche il Liverpool ha ricordato il suo ex attaccante con un post sui social: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del leggendario Kevin Keegan e ne piangiamo la perdita. Il suo spirito indomito e il suo straordinario contributo rimarranno per sempre impressi nella nostra storia e la sua eredità continuerà a vivere con noi. Riposa in pace, Kevin".
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