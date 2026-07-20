Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: è morto a 75 anni, lottava contro il cancro

"Era un marito, padre e nonno amatissimo - prosegue la nota della famiglia -. È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy". Grande protagonista del calcio d'Oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle. Dei Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per quattro anni (dal 2001 al 2005) il Manchester City. Ct dell'Inghilterra dal 1999 al 2000 (da calciatore aveva totalizzato 63 presenze e 21 gol), l'ex attaccante vinse due Palloni d'Oro nel 1978 e nel 1979. Sempre da calciatore Keegan ha vinto di tutto e di più con il Liverpool, ossia tre campionati inglesi, una Coppa d'Inghilterra oltre a una Coppa dei Campioni (1976-1977). Da sottolineare anche i due successi in Coppa Uefa nelle stagioni 1972-1973 e 1975-1976. Con l'Amburgo infine, ha vinto un campionato tedesco.