Addio a Jair, la "Freccia Nera" della Grande Inter di Herrera

Il suo momento più alto in maglia nerazzurra resta il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni 1964-1965 contro il Benfica, disputata nello stadio di San Siro. Una carriera italiana interrotta solo per una stagione, quella 1967-1968, vissuta con la maglia della Roma. Nel 1972 Jair fece ritorno in patria, vestendo i colori del Santos per altre due stagioni prima di chiudere la carriera. In Nazionale, anche senza presenze sul campo, si fregiò del titolo di campione del mondo nel Mondiale cileno del 1962, entrando comunque nella storia del calcio brasiliano.