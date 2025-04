Addio a Aldo Hugo Sallustro, il proprietario delle figurine Panini

Schivo e riservato, andava in ufficio ogni giorno per studiare dati, mercati e strategie ed era ancora in prima linea nella gestione di Panini, che non è solo business ma anche cultura pop, passione per il calcio, nostalgia e sogni in una bustina. Sallustro ha trasformato l'azienda modenese in una leggenda globale, rinnovandola senza mai snaturarla, e ha saputo parlare alle nuove generazioni, trasformando un oggetto semplice in un simbolo universale.