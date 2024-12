Accordo US Lecce-Caritas per iniziative a sfondo sociale

Unione sportiva Lecce e Caritas diocesana insieme per una serie di iniziative congiunte a sfondo sociale, che verranno sviluppate sul territorio e che vedranno impegnate le due organizzazioni. E' stato siglato questa mattina nella sala stampa "Sergio Vantaggiato" dello stadio via del Mare, il protocollo di intesa alla presenza del presidente del club Saverio Sticchi Damiani, dell'arcivescovo di Lecce Michele Seccia, del vescovo coadiutore Angelo Raffaele Panzetta, di don Nicola Macculi, direttore Caritas diocesana Lecce e Salvatore Renna della Fondazione Caritas diocesana. Il progetto prevede quattro aree di intervento: accoglienza, sanità, cibo e comunicazione. Con riferimento ai temi dell'accoglienza e dell'integrazione saranno messe in campo azioni volte all'ospitalità in varie forme e alla partecipazione dei bambini al cerimoniale di inizio gara nei match giocati al via del Mare. In ambito sanitario, grazie al coinvolgimento dei partner del settore, verranno fornite prestazioni mediche; la partecipazione delle aziende sponsor che operano nel food saranno invece sensibilizzate ai fini della distribuzione di viveri e bevande. Infine, l'area comunicazione permetterà di sensibilizzare l'opinione pubblica e informare costantemente sulle attività che ogni giorno US Lecce e Caritas svolgeranno sul territorio. Alcune di queste attività hanno avuto avvio a inizio stagione, ancor prima della sottoscrizione del protocollo firmato oggi.