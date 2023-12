Accertamento fiscale per Totti a Roma: Guardia di finanza a casa dell'ex capitano giallorosso

IL CASO

Le Fiamme Gialle vogliono verificare la regolarità dei pagamenti ricevuti, delle sponsorizzazioni e delle tasse pagate

© Getty Images Guardia di Finanza a casa Totti a Roma. L'ex capitano giallorosso è stato oggetto di un controllo a campione da parte delle Fiamme Gialle che, precisando che si tratta solo di una prima verifica, stanno analizzando la regolarità dei pagamenti ricevuti dal Pupone, in particolare delle sponsorizzazioni, oltre che delle tasse pagate. Per il momento non si tratta di nulla di penale. I finanzieri hanno semplicemente acquisito documentazione da studiare in un momento successivo.

Da tempo la Guardia di Finanza sta eseguendo controlli su sportivi, influencer e protagonisti del mondo dello spettacolo. Una visita di routine, insomma, stando a quanto fin qui trapelato, tanto che Totti non sembrerebbe minimamente preoccupato per il controllo e non avrebbe nemmeno avvisato della questione il suo legale Antonio Conte, all’oscuro di tutto. Le verifiche dovrebbero durare alcune settimane: non ci sarà quindi nessun riscontro immediato.