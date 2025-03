Abusò su minori, tecnico U.17 Gabon bandito a vita

Bandito a vita per abusi sessuali su quattro minori. La camera arbitrale del Comitato Etico indipendente della Fifa ha giudicato Patrick Assoumou Eyi - ex allenatore della nazionale di calcio maschile Under 17 del Gabon - colpevole di aver commesso ripetuti atti di abuso sessuale nei confronti di più giocatori. L'indagine su Eyi riguarda le denunce di almeno quattro calciatori che lo hanno accusato di abusi sessuali tra il 2006 e il 2021. La maggior parte di questi episodi si è verificata quando questi erano minorenni. Nella sua decisione, la camera arbitrale ha stabilito che Eyi ha violato l'articolo 24 (protezione dell'integrità fisica e mentale) e l'articolo 26 (abuso di posizione) del Codice etico della Fifa e lo ha sanzionato con l'interdizione a vita da tutte le attività legate al calcio (amministrative, sportive o di altro tipo) sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, gli é stata inflitta una multa di 1.000.000 di franchi svizzeri.