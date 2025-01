Abodi: "Spero prima pietra nuovo stadio Cagliari entro il 2025"

"Il nuovo stadio di Cagliari rappresenta un obiettivo da perseguire con grande determinazione, ormai siamo al decimo anno. Io ho visto nascere quel progetto con il presidente Giulini e mi auguro che questo sia l'anno decisivo. Vogliamo vedere il cantiere entro la fine dell'anno, possibilmente". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, questa mattina a Cagliari. "L'accordo che è stato raggiunto nei giorni scorsi con il Comune e la Regione penso che darà una spinta significativa, oserei dire decisiva. Credo che l'impegno di tutti gli attori in campo, a partire dal presidente Giulini e il Cagliari Calcio - ha aggiunto l'esponente del governo - possa consentire il raggiungimento di questo obiettivo al quale anche noi stiamo cercando di dare un supporto. Questo vale per Cagliari come per tutti gli altri progetti che si stanno sviluppando in Italia. "Il 2025 dovrebbe essere anche l'anno della demolizione del vecchio Sant'Elia. Nel momento in cui l'iter amministrativo si conclude il primo atto, prima della ricostruzione, è l'abbattimento del vecchio stadio e poi, un giorno, anche smontare lo stadio temporaneo che sembra diventato quasi definitivo. La volontà del club è fortissima e io sono convinto che anche con il supporto che daremo con un fondo, con le garanzie, con i contributi in conto interessi si darà un'accelerazione definitiva al processo di infrastrutturazione", ha concluso Abodi.