Abodi: "Spero la carriera di Ranieri continui"

"Claudio Ranieri è una persona straordinaria oltre che un grande allenatore, mi auguro la sua carriera non finisca". Così il ministro per lo sport e per giovani, Andrea Abodi, durante l'incontro a Roma nella sede della Stampa Estera. Il tecnico giallorosso, tra l'altro, sarà premiato nei prossimi giorni proprio dalla Stampa Estera con il riconoscimento alla carriera. "Dimostra di saper dare contributi formidabili non solo di carattere sportivo ma umano. Ho avuto modo di conoscerlo e spero di poterlo rincontrare. Ci siamo riconosciuti nei sentimenti", ha aggiunto.