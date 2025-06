Abodi: "Ranieri retto, no all'Italia non credo a cuor leggero"

"Il no di Ranieri all'Italia non penso sia stato a cuor leggero, è il frutto di una valutazione di una persona retta che ha dei principi morali forti e un amore nei confronti del calcio sano. In parte ritengo sia il no a condizioni con le quali Ranieri non sa lavorare". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del convegno 'Mediterraneo da remare" a Roma. Parlando della nazionale ha aggiunto: "Oggi non ci sono le premesse migliori per la qualificazione al mondiale, anche se il percorso è ancora lungo". E poi ancora: "A volte si perde anche quando si vince e questo associa la prestazione con la Norvegia e quella con la Moldavia. Abbiamo vinto ma abbiamo dato la sensazione di una maglia azzurra che non viene profondamente rispettata e questo la passione popolare percepisce".