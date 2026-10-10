Abodi: "Per San Siro i cantieri vanno aperti entro la primavera del 2027"

10 Ott 2026 - 11:50
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"Milano è sicuramente una piazza destinata a essere dentro il panel delle città che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, ma il tempo è prezioso e i cantieri per il nuovo stadio di San Siro dovranno essere aperti entro la primavera del 2027". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della Giornata del Volontariato e dello Sport, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro all'Allianz MiCo di Milano. "Il tempo corre, sembrava che il 2032 fosse lontanissimo, ma le scadenze sono immediate perché nel giro di qualche settimana l'Uefa, insieme alla Federcalcio, farà delle scelte rispetto ai 14 progetti presentati", ha spiegato il ministro, sottolineando che "Milano fa fatica a non essere dentro la scelta finale". Sul progetto del nuovo San Siro, Abodi ha evidenziato che "è nato secondo tutti i crismi della regolarità, per quanto ho potuto notare", ricordando la manifestazione di interesse dei club e la valutazione dell'Agenzia delle Entrate. "È stato pagato un prezzo molto rilevante che proietta verso un investimento privato straordinario", ha aggiunto, auspicando che "la volontà del sindaco e delle società porti rapidamente all'avvio dell'iter amministrativo necessario per aprire i cantieri".

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