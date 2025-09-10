Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere nell'affrontare le difficoltà"

"L'Italia di Gattuso? Finché resta vincente, diventa tutto più bello". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi in occasione della presentazione della seconda Giornata dello sport italiano nel mondo, presentata a Villa Madama, parlando della Nazionale di Gennaro Gattuso dopo la vittoria 5-4 su Israele valida per le qualificazioni Mondiali. "La Nazionale ha dimostrato di avere il carattere indispensabile per poter affrontare anche tutte le difficoltà, a partire da quelle che partono dalle singole persone che fanno parte della squadra. Le prove non finiscono mai, c'è ancora molto da fare però le qualità tecniche, umane e psicologiche di Gattuso credo che aiuteranno la squadra ad affrontare le sfide che ci porteranno avanti", ha aggiunto.