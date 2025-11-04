A Torino nascerà monumento per le vittime dell'Heysel

È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un monumento dedicato alle vittime dell'Heysel proposto dall'assessore allo Sport Domenico Carretta. Grazie a un finanziamento della Regione Piemonte di 100mila euro, la città avrà un luogo simbolico per mantenere viva la memoria delle 39 persone che persero la vita nella tragica notte del 29 maggio 1985. La scultura, alta cinque metri e realizzata in acciaio CorTen, raffigurerà un cuore con la scritta "Heysel, +39, per non dimenticare" e sarà collocata nella piazzetta intitolata alle "Vittime dell'Heysel", vicino alla biblioteca civica Italo Calvino di lungo Dora Agrigento 94, nella Circoscrizione 7. "Il 29 maggio 1985 resta una data indelebile, simbolo di una tragedia che ha segnato quello che doveva essere uno dei momenti più belli dello sport: la finale di Coppa dei Campioni - le parole dell'assessore Domenico Carretta - Da celebrazione e momento di festa, in pochi attimi, tutto si trasformò in lutto. È dovere delle istituzioni ricordare e mantenerne viva la memoria. Per questo, la realizzazione di un monumento e di un luogo di ricordo sarà fondamentale per custodire e rinnovare il ricordo delle vittime, un impegno al quale non ci sottrarremo mai".