A SALERNO PARTITA MEMORIAL PER STORICO PRESIDENTE SOGLIA

Un memorial per ricordare Giuseppe Soglia, storico presidente della Salernitana, a dieci anni dalla scomparsa. La partita si svolgerà mercoledì 13 novembre alle ore 15 nello stadio "Volpe" di Salerno e vedrà coinvolte le squadre giovanili della Us Salernitana 1919 e del Benevento Calcio. Il memorial sarà presentato domani, martedì 12 novembre alle ore 10.30 nel Salone dei marmi del Comune di Salerno. L'incontro sarà anche l'occasione per ricordare Soglia attraverso le parole dei familiari, dei collaboratori e degli amici. Interverranno, tra gli altri, Marco Pecoraro Scanio, Claudio Virno Lamberti, Adolfo Gravagnuolo, Antonio Guariglia e Andrea De Simone. L'incontro sarà moderato da Gigi Murante, addetto stampa della Salernitana negli anni della presidenza Soglia. Per l'Amministrazione comunale interverrà il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. È prevista la proiezione di immagini di repertorio a cura dell'Associazione "19 giugno 1919" presieduta da Alessandro Nisivoccia. Soglia è stato presidente della Salernitana dal 1987 al 1991, anni in cui i granata hanno conquistato la promozione in Serie B, categoria che a Salerno mancava da oltre vent'anni.