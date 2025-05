A Reggio Emilia trofeo Berretti e torneo Calcio la mia vita

Il 24 maggio sarà una grande giornata di sport per la Serie C: lo Stadio Mirabello di Reggio Emilia farà da cornice al Trofeo 'Dante Berretti' e al Torneo 'Il Calcio è la mia vita', in quella che si preannuncia come una festa per i valori dello sport. Un duplice evento che rientra nel calendario di appuntamenti promossi e sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna. 'Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze', questa la novità, sarà Presenting partner della manifestazione. Ricco il programma sin dalla mattina, quando alle 10:30 inizierà il Torneo "Il calcio è la mia vita" - quadrangolare riservato a calciatrici e calciatori con disabilità intellettivo-relazionali -, a cui prenderanno parte Feralpisalò, Padova, Reggiana e Il Ponte, squadra adottata dalla Serie C nel 2018. Successivamente alla premiazione, avrà luogo, a "La Polveriera" in Piazzale Oscar Romero 1, la conferenza stampa congiunta Lega Pro e Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione di 'Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze', e con il Comune di Reggio Emilia. Seguirà, come da programma, la partita decisiva per l'assegnazione del Trofeo 'Dante Berretti', dove le squadre vincitrici dei Playoff di Primavera 3 - già promosse in Primavera 2 - si contenderanno il titolo.