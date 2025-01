A Le Iene la verità di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni accusati di violenza sessuale

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, giovani calciatori del Livorno, sarebbero stati coinvolti in una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana di 22 anni nel marzo 2022. Approfittando della presunta incapacità della vittima di opporsi, i due, insieme ad altri tre giovani, avrebbero commesso l’abuso. Nel 2024, il Tribunale di Milano li ha condannati, in primo grado, a 3 anni e 7 mesi di reclusione. In esclusiva, Giulio Golia ha intervistato i due giovani, principali protagonisti della vicenda, che per la prima volta racconteranno i fatti dal loro punto di vista. Inoltre, le parole di Cristiano Lucarelli, ex calciatore e padre di Mattia.