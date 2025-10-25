Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

A Fifa Unites il debutto internazionale per nazionale donne Afghanistan

25 Ott 2025 - 20:48

Le Fifa Unites: Women's Series vedranno l'Afghan Women United disputare le sue prime partite sulla scena internazionale, mentre il Ciad e la Libia faranno il loro debutto nella classifica mondiale femminile Fifa/Coca-Cola al termine del torneo a girone unico che si terrà allo Stade Municipal de Berrechid in Marocco. La partecipazione dell'Afghan Women United alla Fifa Unites: Women's Series fa parte di una strategia più ampia promossa dalla Fifa per il calcio femminile afghano, che sta consentendo alle giocatrici del Paese di tornare sulla scena internazionale femminile ed è stata riconosciuta come un'iniziativa all'avanguardia nel mondo dello sport. Anche la Tunisia, attualmente al 96° posto nella classifica mondiale, parteciperà alla competizione a quattro squadre, con l'obiettivo di sollevare l'ambito trofeo sabato 1° novembre. Questo video include un'intervista alla capitana dell'Afghan Women United Fatima Haidari e ulteriori immagini di repertorio. 

Ultimi video

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

01:32
Lautaro e il "Maradona"

Lautaro e il "Maradona"

02:10
Oggi Napoli-Inter

Oggi Napoli-Inter

02:02
Delusione Milan

Delusione Milan

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:23
Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, risentimento alla coscia destra. Anche Mkhitaryan ko
21:15
Italia femminile, martedì amichevole a Parma contro tabù Brasile
20:48
A Fifa Unites il debutto internazionale per nazionale donne Afghanistan
19:56
La Lega Serie B dispone il rinvio della partita tra Juve Stabia e Bari
19:27
Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"