A Fifa Unites il debutto internazionale per nazionale donne Afghanistan

Le Fifa Unites: Women's Series vedranno l'Afghan Women United disputare le sue prime partite sulla scena internazionale, mentre il Ciad e la Libia faranno il loro debutto nella classifica mondiale femminile Fifa/Coca-Cola al termine del torneo a girone unico che si terrà allo Stade Municipal de Berrechid in Marocco. La partecipazione dell'Afghan Women United alla Fifa Unites: Women's Series fa parte di una strategia più ampia promossa dalla Fifa per il calcio femminile afghano, che sta consentendo alle giocatrici del Paese di tornare sulla scena internazionale femminile ed è stata riconosciuta come un'iniziativa all'avanguardia nel mondo dello sport. Anche la Tunisia, attualmente al 96° posto nella classifica mondiale, parteciperà alla competizione a quattro squadre, con l'obiettivo di sollevare l'ambito trofeo sabato 1° novembre. Questo video include un'intervista alla capitana dell'Afghan Women United Fatima Haidari e ulteriori immagini di repertorio.