Under 21, Pinamonti abbandona il ritiro: ansia per l'Europeo

12/06/2019

Non arrivano buone notizie per Gigi Di Biagio, che rischia di perdere Andrea Pinamonti per l'Europeo Under 21. L'attaccante, reduce da una Mondiale Under 20 da assoluto protagonsta, ha infatti dovuto lasciare temporaneamente il ritiro degli azzurrini in corso a Bologna "dopo aver sostenuto questa mattina gli esami strumentali - fa sapere la Figc -, in attesa dei riscontri medici al fine di valutarne la reale idoneità".