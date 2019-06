Under 21, niente Europei per Pinamonti

13/06/2019

Da una delusione all'altra. Dopo la sconfitta bruciante in semifinale nel Mondiale Under 20, Andrea Pinamonti dovrà rinunciare anche all'Europeo Under 21 per cui era stato convocato. Il problema al ginocchio che lo aveva costretto a lasciare il ritiro a pochi giorni dall'esordio contro la Spagna non è infatti risolvibile in pochi giorni: al suo posto il ct degli azzurrini, Gigi Di Biagio, ha quindi dovuto convocare l'attaccante del Padova, Federico Bonazzoli, dopo aver ottenuto il via libera dalla Commissione medica della Uefa che ha acconsentito alla sostituzione.