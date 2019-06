Under 21, Kean e Zaniolo chiedono scusa. Ma è troppo tardi...

23/06/2019

Ora filtra che l'attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma si siano scusati, ma forse è troppo tardi. "In una squadra ci sono delle regole - ha spiegato il c.t. Di Biagio in conferenza sabato sera - e se queste regole non vengono rispettate in più occasioni, l'allenatore ha il dovere di intervenire". Più occasioni, dunque: concetto sottolineato due volte da Di Biagio, per far capire che altre volte aveva lasciato correre prima di perdere la pazienza.



Kean e Zaniolo, dunque, difficilmente torneranno in campo anche nel caso (a dire il vero remoto) in cui l'Italia dovesse qualificarsi alle semifinali. Secondo quanto filtra, anche i compagni di squadra, del resto, non avrebbero gradito alcuni atteggiamenti dei due "ribelli", come quando hanno giocato a rincorrersi nell'allenamento di vigilia di Italia-Belgio al termine del discorso motivazionale del c.t., mentre gli altri apparivano ancora concentratissimi. Errori di gioventù, con la speranza che il c.t. Mancini possa avere presto a disposizione due ragazzi maturati che restano comunque un patromonio del nostro calcio.