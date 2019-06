Under 21, Calabria non ce la fa: niente Europei

06/06/2019

Niente Europei Under 21 per Davide Calabria. Il ct Di Biagio non ha convocato il terzino del Milan perché non ha ancora recuperato dall'infortunio (frattura del perone sinistro) subito un mese fa in Coppa Italia. L'esterno rossonero ci ha sperato fino all'ultimo, ma dopo il pre-raduno si è dovuto arrendere. Ventitre i convocati dal ct: ci sono Zaniolo, Barella, Chiesa e Pinamonti.