Trapattoni risponde a Moreno: "Il carcere non ti ha trasmesso umiltà"

08/05/2019

Il Trap, con un post su Twitter, tira fuori l'orgoglio in modo pungente ma non offensivo: "Reputo Moreno molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio". Ma il veleno è in coda, quando parla della prigione: l'ex arbitro, infatti, nel 2010 era stato arrestato a New York dopo che era stato trovato in possesso di oltre sei chili di droga.