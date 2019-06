Mondiali donne, ottavi di finale: oggi Italia-Cina

25/06/2019

Ora arriva la parte più difficile ma pure più bella, il Mondiale dell'Italia femminile entra nella fase ad eliminazione diretta: oggi alle 18 l'ottavo di finale contro la Cina che vale il pass per i quarti, dove affrontaremmo una tra Olanda e Giappone (gara delle 21). Come sottolineato dal ct Bertolini bisognerà fare grande attenzione alla difesa delle nostre avversarie ma le insidie arrivano anche in attacco dove Li Ying, maglia numero 10, e capocannoniere dell'ultima Coppa delle nazioni asiatiche, nel 2018.