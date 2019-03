Italia U18, Maldini Jr: "Un onore vestire la maglia della Nazionale"

20/03/2019

La terza dinastia dei Maldini è pronta a fare il suo esordio in azzurro. Daniel Maldini è stato infatti convocato dal ct dell'Italia Under 18 per la gara contro l'Olanda e venerdì potrebbe debuttare in Nazionale. "Sono molto felice di vestire la maglia azzurra - ha spiegato il figlio di Paolo e nipote di Cesare -. Voglio onorarla e spero un giorno di riuscire ad arrivare in Nazionale maggiore come mio padre e mio nonno".