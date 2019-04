Italia, Mancini: "Non cado dalle nuvole, so che dovrò fare in fretta"

22/04/2019

Le due vittorie nei primi due incontri di qualificazione ad Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein non illudono Roberto Mancini, il ct azzurro sa che il progetto della nuova Italia è solo all'inizio: "Conosco il mio lavoro, non cado dalle nuvole. Se arrivi quando la situazione è difficile devi per forza fare in fretta e nel contempo ridare entusiasmo e costruire il futuro. E bisogna prendere anche dei rischi".