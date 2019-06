Italia, Di Biagio mastica amaro: "C'è delusione, dura per la qualificazione"

19/06/2019

Dopo la sconfitta dell'Italia contro la Polonia, Gigi Di Biagio mastica amaro. "C'è delusione, anche per come è andata la gara - ha spiegato il ct dell'U21 -. Abbiamo fatto la partita per 90', ma non siamo riusciti a segnare nonostante le azioni pericolose". "Il calcio è anche questo, bravi loro - ha aggiunto - . C'è poco da rimproverare ai ragazzi, se non una maggiore incisività. Ora è dura per la qualificazione".