Italia, Bertolini: "I quarti sono un risultato incredibile"

25/06/2019

Il successo per 2-0 contro la Cina vale all'Italia femminile i quarti di finale dei Mondiali: "E' un risultato incredibile dopo una partita difficile, forse non giocata bene, ma abbiamo ottenuto un risultato importante - commenta la ct Milena Bartolini alla Rai -. Oggi non c'è stato un bel gioco ma nel calcio non conta solo quello, le ragazze hanno dato tutto e siamo state ciniche".