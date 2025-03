14 Daspo dopo scontri tra tifosi Lucchese e Perugia

Il Questore della provincia di Lucca ha emesso 14 Daspo, nei confronti di 6 tifosi lucchesi e 8 tifosi perugini, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, per gli incidenti avvenuti sull' Autostrada A12, all'altezza dell'area di servizio "Versilia Est", intorno alle 16 di domenica 23 febbraio. Gli ultras lucchesi, diretti con alcuni minivan allo stadio di Sestri Levante, hanno incrociato, sulla corsia di accelerazione che dall'area di servizio immette sulle corsie di marcia autostradale, un gruppo di ultras perugini, diretti allo stadio comunale di Chiavari che si erano appostati sul piazzale dell'area di servizio. Dopo aver arrestato pericolosamente la marcia, i due gruppi di ultras si sono scontrati per diversi minuti, costringendo le pattuglie della Polizia Stradale intervenute alla chiusura temporanea della A12 direzione nord, al fine di evitare più che probabili investimenti e tamponamenti a catena. Le indagini della Digos lucchese, in concorso con quella di Perugia, stanno consentendo di ricostruire i fatti e le singole responsabilità. Al momento sono stati identificati e indagati, per i reati di rissa e interruzione di un servizio pubblico, aggravati dalla circostanza di aver commesso il fatto durante una trasferta a causa di manifestazioni sportive, 14 ultras sia lucchesi che perugini; nell' occorso, per inciso, uno dei compartecipi, un tifoso lucchese 40enne, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso l' ospedale Unico della Versilia per una frattura, cagionata da una spranga, con prognosi iniziale di 40 giorni. Le indagini hanno evidenziato come i perugini abbiano atteso in massa, sul retro dell'autogrill, il momento propizio per l'agguato; infatti non erano entrati nella struttura, ma avevano atteso sul piazzale l'arrivo dei lucchesi. Diversi, tra perugini e lucchesi, indossavano caschi e altri strumenti per nascondere la propria identità. Qualche perugino aveva addirittura camuffato parzialmente la targa con un nastro adesivo per tentare di scongiurare la propria identificazione. Dei 14 daspati, 4 hanno anche l'obbligo di firma in Questura quando le rispettive squadre giocano sia in casa che fuori casa, poiché colpiti in precedenza da pregressi Daspo, obbligo che viene convalidato dal Tribunale. I vari provvedimenti vanno da 3 a 7 anni, per un totale di 56 anni complessivamente. Nel 2024 sono stati emanati 13 Daspo, a fronte dei 27 già emanati nel 2025. I tifosi Lucchesi colpiti da Daspo dal 2024 sono 32.