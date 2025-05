'Valori in rete', al via le finali di Salsomaggiore

Ben 37.480 ragazzi e ragazze, 338 istituti e quattro fasi differenti. Basterebbero forse questi pochi numeri per comprendere la grandezza dei progetti 'Ragazze in Gioco e 'Tutti in Goal', che rientrano in quello più ampio di 'Valori in Rete', proposto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e autorizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per promuovere la pratica del gioco del calcio all'interno delle Istituzioni Scolastiche. Per capire davvero l'importanza di tutta questa grande macchina organizzativa, che come sempre vede al centro il bene primario in assoluto - i ragazzi e le ragazze - fermarsi ai numeri non però è sufficiente. Sono 420 gli studenti e le studentesse, accompagnati da 84 insegnanti, a essere arrivati a Salsomaggiore e che da oggi, fino a giovedì, si affronteranno sul Campo Comunale 'Clemente Francani'. Venerdì, giorno delle finali, la location sarà invece quella del Palazzetto dello Sport, la cornice perfetta di un quadro di cui tutti vogliono far parte. Fase d'istituto, Fase Provinciale e Fase Regionale hanno entusiasmato tutto il territorio nazionale, fino a decretare le 20 le squadre che cercheranno di raggiungere l'ultimo atto della manifestazione.