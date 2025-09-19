Ulivieri e la tribuna di Luis Enrique: "Lo feci anch'io una volta, per scaramanzia"

Renzo Ulivieri non si è stupito di vedere Luis Enrique in tribuna durante la sfida contro l'Atalanta di Champions League. L'allenatore emiliano ha raccontato in un'intervista a Tuttomercatoweb. com di averlo fatto anche lui in passato: "Sì, una volta, ma per scaramanzia. Ai tempi del Modena mi squalificarono per cinque giornate, e in queste gare la squadra fece buoni risultati: pensai che andando in campo avrei portato sfiga, e quindi feci la quinta partita in tribuna. Non andò comunque bene".