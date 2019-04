"Le donne nel calcio solo per le pulizie o in cucina", tecnico di Promozione nella bufera

01/04/2019

Altro caso di sessismo nel calcio minore: dopo le parole del giornalista Sergio Vessicchio, questa volta è un allenatore a rilasciare dichiarazioni vergognose contro l'arbitro Ilaria Possanzini. Marcello Bazzurri, tecnico del Casa del Diavolo, ha commentato così la sconfitta per 4-2 contro il San Marco Juventina (partita di Promozione umbra): "Tanti errori dell'arbitro, che dire: come battuta dico che le donne nel calcio o fanno le pulizie o stanno in cucina altrimenti non possono essere dentro il campo di gioco".