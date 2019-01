"Hasta cuanto podemos", a Cosenza il calcio contro il cancro

02/01/2019

Il calcio si mobilita per aiutare la ricerca contro il cancro: il 5 gennaio a Cosenza alle ore 17 presso il Cavò di via Galliano, asta benefica con in palio le maglie di alcuni top player, calciatori di serie A, calciatori di squadre internazionali e del Cosenza calcio. L'iniziativa, promossa da Fondazione Lilli e Nu Sushi con il sostegno del Cavó, vuole raccogliere fondi utili ad acquistare uno speciale frigorifero per il trasporto di medicinali per le cure dei malati di tumore e un riscaldatore Techne DB 3 Dri Block.